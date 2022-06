Bakterie coli w wodociągu w gminie Nowe. "Komunikat musi być przekazany niezwłocznie. Wystarczy przez internet"

- Całe dwa dni byłem chory, bo napiłem się wody niezdatnej do spożycia. Nie wiedziałem, że jest skażona – mówi Czytelnik.

Komunikat o obecności bakterii coli w wodociągu zaopatrującym mieszkańców Nowego, Kończyc, Małego Komorska, Milewa, Morgów i Pastwisk został opublikowany na stronie Urzędu Gminy Nowe 27 maja o godz. 13, a także na stronie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Nowem, które administruje siecią wodociągową.

- Ale ja dowiedziałem się o tym pocztą pantoflową o godzinie 19 – irytuje się Czytelnik. - Do tego czasu myłem zęby, gotowałem obiad i kąpałem się w tej wodzie, niewykluczone też, że napiłem się jej bez gotowania.

Czytelnik dodaje, że komunikat w internecie to za mało:

- Starsi mieszkańcy w ogóle nie korzystają z internetu. To niedorzeczne, że gmina ogranicza się do tej formy komunikacji! Wystarczy powiadomić sołtysów, którzy w kwadrans rozpowszechnią wiadomość po wszystkich domach we wsi. Są kurendy i megafony, przez które można ostrzec mieszkańców natychmiast. Trzeba tak robić, nie wolno narażać zdrowia ludzi! No i wypada zapewnić beczkowozy z wodą zdatną do picia, a u nas takich nie było.