Bartłomiej Jezierski z Nowego podróżuje pieszo po Europie. Przeszedł ponad 18 tysięcy kilometrów

Bartłomiej Jezierski podróżuje po Europie od 2016 roku

Pierwszą swoją wyprawę rozpoczął w 2016 roku w Bielsko-Białej, a zakończył w Atenach. - Podczas tego marszu poznałem wielu imigrantów i ich smutne historie. Poznałem głód, ból i wyczerpanie, ale jednocześnie ludzką życzliwość, miłość do bliźniego. Zrozumiałem, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi, lecz nierówno traktowanymi - tłumaczy pan Bartłomiej, który podczas kolejnego marszu, na przełomie 2017 i 2018 roku we Włoszech postanowił, że przejdzie na piechotę cały świat. - Moje ambicje jednak mnie przerosły. Nie udało mi się wydostać z kontynentu. Próbowałem zdobyć prace na statkach kursujących do Ameryki Południowej, wypływających z największych portów w Europie, ale nic z tego - mówi. - Zadecydowałem więc, że zamiast uciekać z Europy, najpierw przejdę wszystkie kraje na naszym kontynencie i zdobędę odpowiednie doświadczenie. Do tej pory „na liczniku” mam około 18 tys. km. Mam nadzieję, że w roku 2023 nareszcie dotrę do Ameryki Południowej - dodaje.