Były piłkarz w Hotelu Paradise 5. Grał m.in. we Wdzie Świecie. Kolejny świecki akcent w programie

Michał Macura w Hotel Paradise

Michał Macura w programie Hotel Paradise przedstawia się jako bydgoszczanin. Pracuje w PLK (Polskie Linie Kolejowe) w sekcji inżynieryjnej. Szkoli się na dyspozytora. Ukończył Wychowanie Fizyczne w Bydgoszczy. Chciał być nauczycielem WF-u, ale lepsze pieniądze skłoniły go do pracy na kolei. Od 15 lat gra w piłkę nożną. W latach 2018 - 2020 grał we Wdzie Świecie, skąd przeniósł się do Toru Laskowice. Trenował także młodzież. Fanom futsalu powinien być znany z występów w Stalex Lidze.

To kolejny uczestnik programu Hotel Paradise z powiatu świeckiego. W drugiej edycji tego reality show wystąpiła Sonia Szklanowska z Świekatowa. W czwartej edycji natomiast mogliśmy podziwiać Jakuba Bzdawkę, także byłego piłkarza Wdy Świecie i sędziego Stalex Ligi.