Były piłkarz Wdy Świecie i Chemika Bydgoszcz powołany do reprezentacji Polski przez Czesława Michniewicza

Jakub Piotrowski powołany do reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski dwa ostatnie mecze w Lidze Narodów zagra 22 i 25 września z Holandią i Walią. To ostatni sprawdzian przed zbliżającym się mundialem w Katarze.

Dla Piotrowskiego będzie to reprezentacyjny debiut w seniorskiej reprezentacji. Wcześniej był powoływany na mecze kadry młodzieżowej. O miejsce w wyjściowej jedenastce walczyć będzie m.in.: z Grzegorzem Krychowiakiem i Szymonem Żurkowskim . Warto dodać, że nie jest to jedyny gracz z województwa kujawsko-pomorskiego w kadrze. Czesław Michniewicz powołał także urodzonego w Brodnicy Mateusza Łęgowskiego .

Były piłkarz Wdy Świecie i Chemika Bydgoszcz powołany przez Czesława Michniewicza

Jakub Piotrowski urodził się w Toruniu. Grał w Chemiku Bydgoszcz skąd przeniósł się do Wdy Świecie. Później trafił do Pogoni Szczecin, skąd za 2 mln Euro wykupił go KRC Genk. Sporo, bo aż 800 tys. zł na tym transferze zarobiła także Wda Świecie. Obecnie Piotrowski jest zawodnikiem bułgarskiego klubu Ludogorets Razgrad.