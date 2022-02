Do Terespola mieli przyjechać uchodźcy z Ukrainy

Obywatele Ukrainy do Terespola mieli przyjechać w piątkowy (25 lutego) wieczór. Według nieoficjalnych informacji miały to być głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Z powodu wprowadzenia stanu wojennego kraju opuszczać nie mogą mężczyźni w wieku 18-60 lat .

- Obecnie nasz powiat jest gotowy na przyjęcie 235 uchodźców. 135 osób możemy ulokować w ośrodku w Tleniu, a około 100 osób w domu noclegowym w Terespolu. Obiekt ten służył podczas pandemii jako miejsce zbiorowej kwarantanny - tłumaczy Iwona Karolewska.

I to właśnie do Terespola mieli w piątek przyjechać uchodźcy. Ale nie przyjadą. - Otrzymaliśmy informację, że zostali skierowani do innego miejsca pobytu - poinformowała Iwona Karolewska naszą redakcję około godz. 14.