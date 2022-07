Gmina Bukowiec. 27-latka jechała bez prawa jazdy i wymusiła pierwszeństwo motocykliście

Do zdarzenia doszło około godz. 21.30. Funkcjonariusze wstępnie ustalili, że 27-letnia kobieta, kierująca samochodem osobowym marki Audi, włączając się do ruchu z drogi gruntowej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 29-letniemu kierującemu motocyklem marki Yamaha. Motocyklista z obrażeniami ciała trafił do szpitala.