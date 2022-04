Hotel Paradise - Konrad Landowski z Bydgoszczy. Kim jest uczestnik 5 edycji? [zdjęcia]

Bydgoszczanin Konrad Landowski w programie Hotel Paradise

Uczestnicy programu Hotel Paradise z województwa kujawsko pomorskiego

Wśród uczestników piątej edycji telewizyjnego show jest także Michał Macura z Laskowic (powiat świecki), który wykonał ostatnio szlachetny gest wobec Klaudii oddając jej możliwość wideorozmowy z rodziną. Warto dodać, że wcześniej to właśnie Klaudia z Kubą wytypowała go jako jedną z dwóch najgorzej odnajdujących się osób w hotelu. Wówczas o konsekwencjach nie wiedział nikt. Podobnie było, kiedy trzy osoby wytypować musiała Eliza i Jay . Jedną z trójki wytypowanych kobiet była Marika Worach z Torunia, która wskutek wyniku głosowania musiała opuścić raj. Przypomnijmy, że prowadzącą program jest bydgoszczanka Klaudia El Dursi , uczestniczka Top Model i influencerka.

"Hotel Paradise" to show na TVN7. Na czym polega program?

O co chodzi w programie? Uczestnicy mieszkają w luksusowej willi na Panamie, muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby osiągnąć cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise pojawiają się nowi mieszkańcy. By zdobyć nagrodę - maksymalna pula to 100 tysięcy złotych - muszą wykazać się sprytem, umiejętnościami planowania i przewidywania.