Integracja z Ukraińcami w świeckiej hali. Zobacz zdjęcia

- Kiedy zaczęła się inwazja, przyjechałam do rodziny do Świecia - mówi ze łzami w oczach Tatiana Judina, którą spotkaliśmy w świeckiej hali. - śledzę za pomocą mediów społecznościowych to co dzieje się w Kijowie. Uważam, że nie jest to problem tylko Ukrainy, lecz całego świata. Niesamowita jest natomiast dobroć, którą w tych trudnych chwilach obdarowali nad Polacy - dodaje.