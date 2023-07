Jesz jagody prosto z krzaczka? Możesz zarazić się groźnym dla życia pasożytem. Mycie jagód jest konieczne. Zobacz, jak robić to prawidłowo

Dlaczego trzeba myć jagody?

Bąblowica – czym jest „chorobą brudnych jagód”?

Jego jaja są wydalane wraz z kałem zwierząt i trafiają na runo leśne, skąd w łatwy sposób mogą zostać przeniesione na rosnące nisko jagody czy poziomki. Tasiemiec ma ok. 2 mm, a jego jaja zaledwie ok. 0,04 mm i nie są dostrzegalne gołym okiem . Jaj pasożyta nie zauważymy więc na skażonych nimi owocach leśnych.

Po zjedzeniu brudnych jagód zainfekowanych jajami tasiemca trafiają one do naszego układu pokarmowego. Larwy tasiemca zagnieżdżają się najczęściej w wątrobie niszcząc ten narząd, ale też w płucach, nerkach, śledzionie, ośrodkowym układzie nerwowym, kościach, oku, a nawet mózgu. Organizm próbując bronić się przed pasożytem wytwarza torbiel wokół niego, która z czasem rośnie i uciska na tkanki i narządy. Największym zagrożeniem dla życia jest pęknięcie torbieli , które objawia się nagłą gorączką, silnym bólem, kaszlem i intensywnymi, wodnistymi wymiotami. W krótkim czasie może dojść nawet do śmierci.

Objawy bąblowicy mogą przypominać nowotwór

Jak pozbyć się bąblowicy z jagód?

Nigdy nie jedz nieumytych jagód. Podziel je na małe partie i wypłucz kilkukrotnie pod bieżącą wodą. Jeśli jednak owoce są skażone bąblowicą to nie wystarczy. Jaja tasiemca mogą bowiem przetrwać w temperaturze od minus 30 do plus 60 stopni Celsjusza. Jednak, jak informuje Sanepid, jaja bąblowca są w stanie przetrwać do 96 godzin w temperaturze minus 70 st. C. Zamrożone jagody nadal mogą więc stanowić zagrożenie.