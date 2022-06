Joker Świecie nie zgłosi seniorek do rozgrywek. - Musimy się skupić na pracy z młodzieżą - mówi prezes Andrzej Nadolny

Joker w sezonie 2022/2023 nie powalczy o powrót do ekstraklasy. - Postanowiliśmy w nadchodzącym sezonie nie zgłaszać drużyny seniorek do rozgrywek. Oczywiście każdy może powiedzieć, że co to za problem, przecież skoro spadliśmy z Tauron Ligi, to możemy zbudować nowy zespół i walczyć w I lidze o szybki powrót do elity, ale do tego wszystkiego potrzebne są pieniądze. Uważam, że teraz musimy skupić się na pracy z młodzieżą i być może wrócić kiedyś do gry seniorkami, ale w oparciu o swoje zawodniczki - rozwiewa wszelkie wątpliwości w wywiadzie dla mediów klubowych prezes Andrzej Nadolny.