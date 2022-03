Joker Świecie pozbawiony nadziei. Nie będzie powiększenia Tauron Ligi! Przyczyny spadku z elity

Joker w całym sezonie wygrał tylko trzy mecze, zdobył 11 punktów. Do bezpiecznego miejsca zabrakło mu sześciu "oczek" i co najmniej dwóch zwycięstw więcej. Indywidualnie najlepiej punktującą zawodniczką drużyny ze Świecia była Joanna Sikorska, która zdobyła 220 punktów, co dało jest 27. lokatę w rankingu. Bardzo dobrą pozycję w statystykach blokujących zajęła Judyta Gawlak. Zanotowała 65 punktowych bloków, co zapewniło jest piątą lokatę w całej stawce. Wśród zagrywających 25. miejsce zajęła Natalia Skrzypkowska (13 asów). Niezłe przyjęcie zagrywki miała Agata Nowak (53,99 procent), co zapewniło jej siódmą lokatę w statystykach.