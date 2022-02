Kolejki na stacjach benzynowych w Świeciu. Zobacz zdjęcia

Cena ropy naftowej poszła w górę

Średnie ceny paliw na stacjach w Polsce dzień przed rosyjską inwazją na Ukrainę (23 lutego 2022 roku) kształtowały się następująco: PB 95 - 5,41, PB 98- 5,69, ON- 5,46, LPG – 2,69. Tydzień temu mieliśmy następujące ceny: PB 95 – 5,31, PB 98 – 5,59, ON – 5,36, LPG – 2,69. Przygotowana przez e-petrol.pl prognoza detalicznych cen paliw do 27 lutego wygląda następująco: PB 95 5,31-5,43 zł za litr, PB 98 5,60-5,72, ON 5,37-5,49, LPG 2,66-2,73.