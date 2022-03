Kradł w Niewieścinie pręty z terenu budowy S5

- Funkcjonariusze zauważyli osobowe volvo z otwartym bagażnikiem. Zaparkowane było w Niewieścienie w zaciemnionym miejscu w rejonie budowy drogi S5 - tłumaczy Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Mężczyzna na widok radiowozu zamknął bagażnik, wsiadł do auta i odjechał. Ale chwilę później mundurowi zatrzymali go do kontroli. W bagażniku znaleźli 160 prętów zbrojeniowych wartych blisko 2 tys. zł. 62-letni mieszkaniec powiatu bydgoskiego trafił do policyjnego aresztu.

- Jak się również okazało, kierował autem mimo orzeczonego przez sąd zakazu kierowania pojazdami. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie dwa zarzuty. Za niestosowanie się do zakazu sądowego i kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności - tłumaczy Joanna Tarkowska.