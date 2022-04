McDonald's w Świeciu szuka pracowników. Jakie wymagania? Stawki?

McDonald's w Świeciu czeka na ukończenie S5

Co prawda restauracja w szwach nie pęka, ale obrotu może zapewne pozazdrościć sąsiadujące KFC. Obie restauracje zapewne odliczają dni do otwarcia drogi ekspresowej S5, bo to właśnie podróżni głównie mają zajadać się burgerami i kurczakami.