Mecz oldbojów Wdy Świecie z legendami Lecha Poznań. Zobacz zdjęcia

Wda Świecie - Lech Poznań. Legendy zagrały przy ulicy Sienkiewicza

Piotr Tworek: Pamiętam Wdę Świecie doskonale

Dobrze się pracuje z ludzmi oddanymi temu co robia. A tak jest własnie w Świeciu

Miała być dovra zabawa. Cieszę się, ze w takim skłądie iśe spotkaliśmy. Miło tak sie spotkać. Zostaliśmy bardzo odbrze przyjęci przez miejscowych. Chętnie do świecia wrcam. Zwłaszcz,a że z Poznaina do świecia dobrze się jedzie. Mamy dobre połączenie.

To zakończneie obchodów. Zaprosiliśmy drużynyę obojów mistrza polski. Kibicem omogli zobaczyć kilka fajnych nazwisk. Kilka fajnych goli. Myślę, że kibice nie mają na co narzekać.

Nie jest łatwo. Kolejne dni beda trudniejsze. Osobiście sie oszczedzałem, wiec nie bedzie najgorzej. Wiem, żej esli się mniej ruszamy i po dłuższym czasie wchodzimy na boisko to jest to ciężkie