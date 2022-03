Mieszkaniec powiatu świeckiego nie płacił alimentów. Trafił za kratki

Funkcjonariusze najpierw ustalili, gdzie może przebywać. Następnie sprawdzili adres i na terenie jednej z posesji w gminie Osie zastali 52-latka. - Mężczyzna zdziwił się, kiedy zobaczył nieumundurowanych policjantów. Był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez sąd, a uchylał się od odbycia kary blisko 2 lata - tłumaczy Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego na 10 miesięcy.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami kodeksu karnego, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.