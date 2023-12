Nabór do Świeckiego Klubu Tenisa Stołowego. Zobacz wideo

Co trzeba zrobić, by rozpocząć przygodę z tenisem stołowym w Świeciu? - Wystarczy przyjść na trening. Ćwiczymy we wtorki i czwartki o godz. 16 na sali rozgrzewkowej Hali Widowiskowo Sportowej w Świeciu. Wszelkie szczegóły podamy na miejscu – odpowiada trener Maciej Steczeń.