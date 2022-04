Nowe informacje po śmiertelnym wypadku na drodze Rulewo-Grupa w powiecie świeckim. Zobacz zdjęcia

Tragiczny wypadek w powiecie świeckim

O tragicznym wypadku w powiecie świeckim informowaliśmy krótko po tym zdarzeniu. Przypomnijmy, że w Poniedziałek Wielkanocny, ok. godz. 12.45. Samochód, jadący szutrową drogą między Rulewem i Grupą, uderzył w drzewo. Gdy na miejsce dotarli strażacy, kierowca, który podróżował sam, był zakleszczony w pojeździe, bez funkcji życiowych. By wydostać go z rozbitego samochodu, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych i rozciąć karoserię. Niestety, poszkodowanego nie udało się uratować.