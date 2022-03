Nowy kierownik posterunku policji w Bukowcu

- To doświadczony policjant posiadający ogromną wiedzę z zakresu służby prewencyjnej jak i kryminalnej - tłumaczy Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Nowy szef bukowskiego posterunku służbę w policji rozpoczął w lipcu 2004 roku w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy. W kolejnych latach związany był z pionem prewencji, a w 2018 roku objął stanowisko asystenta do spraw kryminalnych w posterunku w Bukowcu, gdzie do tej pory pracował. - Zdobyta wiedza i doświadczenie zawodowe przyczyniło się do otrzymania rozkazu objęcia stanowiska kierownika posterunku - zapewnia Joanna Tarkowska.