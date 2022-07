Nowy Szpital w Świeciu wprowadził możliwość rejestracji online do poradni

Rejestracja dostępna jest tutaj. Obecnie w systemie dostępne są terminy do 14 poradni, np. do poradni ginekologiczno-położniczej, dermatologicznej, chirurgicznej czy urazowo-ortopedycznej. Program jest zintegrowany z profilem zaufanym. Dlatego osoby, które korzystają z profilu zaufanego mogą logować się do portalu za jego pomocą i nie muszą dodatkowo potwierdzać swojej tożsamości.

W przypadku braku profilu zaufanego, pacjent powinien założyć konto w systemie e-rejestracji i przy okazji wizyty w poradni potwierdzić tożsamość w rejestracji. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości można umawiać się na wizyty.