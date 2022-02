Pogoda tygodniowa dla Świecia. Prognoza na 7 dni, od jutra (25.02) do czwartek

Pogoda tygodniowa dla Świecia pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Świecia, poczynając od jutra (25.02), aż do czwartek, 3.03). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

Pogoda na tydzień w Świeciu: piątek, 25.02 W ciągu dnia w piątek w Świeciu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Natomiast w nocy z piątek na sobotę temperatura może spaść do 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w piątek szansa na pojawienie się opadów w Świeciu będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -1°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie zachodnio-południowy. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu w piątek:

przewaga chmur. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. 0 do 2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 25.02.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Świeciu: sobota, 26.02 Spodziewana temperatura w sobotę w Świeciu to 6°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -3°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Świeciu w sobotę wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 0°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -4 do -2 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 26.02.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.3

Pogoda na tydzień w Świeciu: niedziela, 27.02 Spodziewana temperatura w niedzielę w Świeciu to 5°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świeciu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie wschodnio-północny.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu w niedzielę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 27.02.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: wschodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

Pogoda na tydzień w Świeciu: poniedziałek, 28.02 W ciągu dnia w poniedziałek w Świeciu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 5°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -4°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świeciu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu w poniedziałek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. -5 do -3 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 28.02.2022: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: -4°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.5

Pogoda na tydzień w Świeciu: wtorek, 1.03 W ciągu dnia we wtorek w Świeciu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, we wtorek szansa na pojawienie się opadów w Świeciu będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-wschodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 1.03.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

Pogoda na tydzień w Świeciu: środa, 2.03 W ciągu dnia w środę w Świeciu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świeciu wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu w środę:

przewaga chmur. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -2 do 0 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 2.03.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.1

Pogoda na tydzień w Świeciu: czwartek, 3.03 W ciągu dnia w czwartek w Świeciu w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 6°C. Z kolei w nocy z czwartek na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu -1°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Świeciu wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Świecia, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na tydzień w Świeciu w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 5 do 7 °C, min. temp. -2 do 1 °C.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 3.03.2022: Temperatura w dzień: 6°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 1.4

