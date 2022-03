Poważne kłopoty finansowe szpitala psychiatrycznego w Świeciu

- W 2022 roku NFZ przesyła do szpitala tyle samo pieniędzy, co w 2021 roku – informuje Dariusz Rutkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. - Patrząc na rosnącą inflację oraz rosnące ceny nie jesteśmy w stanie działać za proponowane pieniądze. Niestety, w związku z tym musimy podejmować różne kroki. Z analizy kosztów wynika, że nie jesteśmy w stanie spiąć budżetu, dlatego potrzebne są trudne decyzje o oszczędnościach. Nie da się działać za pieniądze, które otrzymujemy z NFZ. Szpital nie może funkcjonować przez pięć dni, a pozostałe dwa dni być zamknięty. A tak naprawdę z pieniędzy z NFZ powinniśmy na część tygodnia wypisywać pacjentów, to przecież niemożliwe. NFZ nie przyjmuje naszych argumentów, nie widzi wzrostu cen i rosnących kosztów.