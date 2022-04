Samochodem na "świeckich" tablicach rejestracyjnych kierowała 50-letnia kobieta. - Po wykonaniu dojścia do poszkodowanej poprzez rozgięcie drzwi i wejściu do wraku pojazdu zastano nieprzytomną kobietę. Dokonano oceny funkcji życiowych. Nie stwierdzono ani oddechu, ani krążenia - tłumaczy aspirant Marcin Klemański, dyżurny świeckiej straży pożarnej. - Na desce ortopedycznej przetransportowano poszkodowaną do karetki. Po 20-minutowej reanimacji odzyskano oznaki krążenia - dodaje. Zespół Ratownictwa Medycznego przewiózł poszkodowaną do szpitala w Grudziądzu.

Ruch pociągów nie wymagał wstrzymania, ale powiadomiono dyżurnego PKP, który wprowadził na tym odcinku ograniczenie prędkości pociągów.

