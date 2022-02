Prasówka Świecie 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Świeciu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Świecie 28.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

“Ochman udowadnia, że jest gotowy, by reprezentować Polskę na konkursie Eurowizji 2022 w Turynie” - tak napisał ktoś o Krystianie, który piosenką “River” wygrał nasze preselekcje do tego ważnego konkursu muzycznego. Nasz artysta wskoczył zatem do dużej rzeki i płynie. Jaki będzie finał tej podróży?