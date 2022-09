Prezentacja Wdy Świecie z okazji 65-lecia klubu. Zobacz zdjęcia

65-lecie Wdy Świecie

Oprócz Bartka w klubie trenuje 270 adeptów. - Uważam, że to bardzo dobry wynik, ale mimo to pracujemy, by jeszcze rozwinąć naszą akademię. Chcemy zgłosić do rozgrywek kolejne grupy młodzieżowe – mówi Krzysztof Kosecki, prezes Wdy Świecie.

Prócz wspomnianych dmuchańców na uczestników czekały też gry, zabawy, poczęstunek oraz pokaz freestyle football. Młodzi gracze pozowali także do zdjęć.