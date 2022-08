Przed nami XVI Festiwal Smaku w Grucznie. Będą nowe atrakcje z udziałem psów

Festiwal Smaku 2022 w Grucznie. Będą pokazy psich gwiazd

Festiwal Smaku 2022 w Grucznie. Trwa nabór do Turnieju Nalewek

Trwa nabór to Turnieju Nalewek pod przewodnictwem Zbigniewa Sierszuły, w którym prezentują się nalewkarze z całej Polski. Najlepsi wrócą do domów z nagrodami, ale każdy uczestnik zabierze do domu okolicznościową karafkę z grawerunkiem Turnieju Nalewek Gruczno 2022. Zwycięzca otrzyma Fotel Króla Nalewek.