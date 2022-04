Rowerem do 65 km od Świecia. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Trasy rowerowe w pobliżu Świecia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Świecia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 kwietnia w Świeciu ma być 12°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 kwietnia w Świeciu ma być 12°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 140,11 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 889 m

Suma zjazdów: 890 m

Max_c74 poleca trasę rowerzystom ze Świecia

Wycieczka rowerowa szlakiem zamkowym z Kowalewa Pomorskiego do Iławy. Większość trasy z dala od samochodów lub bocznymi drogami o małym natężeniu ruchu. Odcinek Bratian - Radomsko pokonałem szlakiem zwiniętych torów. Polecam tą wycieczkę.

Nawiguj