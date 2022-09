Ścieżki rowerowe do 65 km od Świecia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe ze Świecia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Świecia, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: TRZY ZAMKI

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 102 m

Suma podjazdów: 1 594 m

Suma zjazdów: 1 617 m

Trasę dla rowerzystów ze Świecia poleca Buczek

Wola wspólnego pokręcenia była tak duża, że nie gasiły jej nawet nieciekawe prognozy pogodowe. Po prostu musieliśmy się gdzieś wybrać, a, że od roku obiecujemy sobie Grudziądz i okolice to tam właśnie ruszamy. Oczywiście pojeżdżenie na rowerze może być celem samo w sobie, ale wyznaczyliśmy sobie trzy inne cele. Wszystkie trzy ceglane, gotyckie i pokrzyżackie.

Relacja:

🚲 Trasa rowerowa: Wokól jeziora Wdzydze

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 457 m

Suma zjazdów: 442 m