Ścieżki rowerowe do 65 km od Świecia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Wycieczki rowerowe ze Świecia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Świecia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Świeciu ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Świeciu ma być 16°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,74 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 995 m

Suma zjazdów: 988 m

Voyo1 poleca trasę rowerzystom ze Świecia

Off-road pod Malborkiem z atrakcjami typu przejazd przez nieistniejące wiadukty. Fajne widoki można podziwiać ze śluzy w Białej Górze. Nieco więcej asfaltu pod koniec trasy niż zazwyczaj.

Tymczasem w Brachlewie sprzedają dobre lody-rożki.

Jeszcze tu wrócimy. To była najciekawsza trasa 2017 roku.

