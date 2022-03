Skandal po meczu Grom Osie - Wisła Gruczno. Kibic uderzył zawodnika. Piłkarz trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło 27 marca w Osiu po meczu między miejscowym Gromem , a Wisłą Gruczno . Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

- Agresywni kibice z Osia wyzywali naszych przybyłych kibiców oraz grających zawodników. Jeden z oskich pseudokibiców dopuścił się ataku i uderzył pięścią w twarz naszego zawodnika, będącego jeszcze na obiekcie sportowym! Sędzia spotkania opisał sytuacje w protokole meczowym i wezwano na miejsce zdarzenia policje - informuje klub Wisła Gruczno.

Tomasz Dmochowski, prezes Gromu Osie w rozmowie z „Pomorską” tłumaczy, że do zdarzenia doszło poza stadionem. - To się wydarzyło na ulicy, więc jako klub, nie mamy z tym nic wspólnego. Sprawą powinny zająć się odpowiednie służby - mówi prezes Gromu Osie.

Zaatakowany piłkarz trafił do szpitala. - Trzymamy kciuki aby skończyło się to tylko na drobnym urazie. Potępiamy i mówimy zdecydowane NIE dla tego typu zachowań, gdziekolwiek by ono się wydarzyło. Nie ma miejsca dla agresji na stadionie - czytamy na profilu Wisły Gruczno w mediach społecznościowych.