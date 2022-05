Święto pszczół 2022. W prezencie darujmy im kwiaty. W Świeciu tak robią Redakcja

Liczba pszczelarzy na Kujawach i Pomorzu wzrosła – z 3452 w 2019, do 3791 w roku 2020. Na zdjęciu Julia Witwicka, pszczelarka z Bydgoszczy Tomasz Czachorowski

Światowy Dzień Pszczół to dobra okazja, żeby przypomnieć, ile nam one dają i jak możemy się im za to odwdzięczyć. Powiat świecki dziękuje pszczołom tak, jak one lubią najbardziej, czyli miododajnymi kwiatami. Warto je sadzić, bo pszczół i pszczelarzy przybywa, a miodu jest coraz mniej. W 2019 na Kujawach i Pomorzu pszczelarze odwirowali 711,7 ton miodu, a rok później 557,6 ton.