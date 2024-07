Tygodniowy przegląd prasy 28.07.2024: Świecie, 21.07-27.07.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Świecia

To nie była spokojna noc w Grucznie. Na ulicy Dworcowej zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy trafili do szpitala.

Do groźnego zderzenia doszło W czwartek 25 lipca na drodze ekspresowej S5 nieopodal Świecia. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeciu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

23 lipca 2024 Futsal Świecie rozpoczął przygotowania do sezonu 2024/2025. Głównym punktem okresu przygotowawczego będzie towarzyski turniej w Świeciu z udziałem klubów z Fogo Futsal Ekstraklasy.

20 Lipca 2024 do Świecia, a w zasadzie do ośrodka w Decznie przyjechali fani mocnych brzmień. Zobaczcie jak bawili się na festiwalu.

W niedzielne (21 lipca 2024) popołudnie na boisku przy zamku w Świeciu zorganizowano trzy imprezy dla najmłodszych. Zwieńczeniem był festiwal kolorów.

Budynek kawiarni w Decznie, choć niedokończony zatrząsł się od ciężkiej muzyki. Festiwal Mocnych Brzmień po latach powrócił na teren ośrodka.

20 lipca 2024 oficjalnie lato przywitano w gminie Warlubie. - Takie wydarzenia mają integrować mieszkańców – mówi wójt Mariusz Kosikowski.

20 lipca 2024 stadion Wdy Świecie zamienił się w arenę zmagań uczestników Battle of the Castle w Świeciu. - Organizujemy tę imprezę, by propagować zdrowy tryb życia – mówią organizatorzy.