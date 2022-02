W powiecie świeckim znów posypały się wysokie mandaty

Dotkliwe konsekwencje znów poniósł mieszkaniec Grudziądza. 26-Latek jechał w Świeciu ul. Chełmińską o 54km/h za szybko. Za popełnione wykroczenie otrzymał 1,5 tys. zł mandatu oraz 10 punktów karych. Policjanci zatrzymali kierowcy również prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

Z mandatem karnym musiał się liczyć również kierowca renault, który także przekroczył prędkość w Gawrońcu. 23-latek nie dość, że nie stosował się do ograniczeń prędkości, to kierował pojazdem o znacznie przekroczonej dopuszczalnej ładowności pojazdu, co znacznie wydłuża drogę hamowania.

Policja zapowiada kolejne kontrole. - Nadmierna prędkość jest nadal jedną z podstawowych przyczyn wypadków na naszych drogach – tłumaczy Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.