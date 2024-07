Wędkowanie na miejskich akwenach w Świeciu. Czy jest dozwolone? Jasna odpowiedź urzędu

- W myśl przepisów dopuszczenie zbiorników do połowów, nawet jeśli dotyczy to amatorskiego wędkowania, nakłada na właściciela obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. W tej chwili mamy sytuację niekontrolowanych połowów, mogącą przynieść znaczne straty w środowisku wodnym, i to nie tylko w odniesieniu do występującej w nich ichtiofauny ale też, za sprawą stosowania zanęt, pogorszyć jakość wody. Zdajemy sobie sprawę z wędkarskiej atrakcyjności zbiorników, tym niemniej nie było dotychczas zakładane ich wykorzystanie w tych celach – czytamy w komunikacie urzędu.