Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Świecie, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje ze Świecia

Wiatr, przekraczający 100 km/h wdarł się do północnej części Polski. Daje się we znaki także powiecie świeckim, wyrządzając wiele szkód. Strażacy nie nadążają z wyjazdami.

Wiatr znów powoduje spore szkody w powiecie świeckim. Strażacy co chwilę wyjeżdżają do powalonych drzew. Spore straty zanotował właściciel budynku gospodarczego w gminie Świekatowo.

Cztery sieci handlowe rozwijają biznes w Polsce i wkrótce zwiększą zatrudnienie. Sprawdziliśmy, gdzie i kogo będą poszukiwać do pracy Dino, Lidl, Aldi i Biedronka.

Wszystko wskazuje na to, że z każdym dniem przybliżamy się do zniesienia obowiązujących obostrzeń covidowych. Ma to związek z ustępującą falą zachorowań. Na razie coraz więcej państw, w tym Polska, luzuje obostrzenia i zaczyna traktować COVID-19 podobnie jak inne choroby układu oddechowego. Niektórzy eksperci uważają, że to działania przedwczesne.