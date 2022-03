W Świeciu panie pobiegną w geście solidarności z Ukrainą

- Bieg ma przypominać kobietom o regularnych badaniach, zwłaszcza piersi. Symboliczne dodanie skrzydeł to w przenośni motywacja do walki z chorobą nowotworową. W związku z aktualną sytuacją, będziemy też dodawać skrzydeł Ukrainkom, które obecnie tak licznie przybywają do naszego kraju i do naszego powiatu. - podkreślają organizatorki.