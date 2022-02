Futsal Świecie – AZS UMK Toruń. Zobacz zdjęcia

Zespół ze Świecia bez wątpienia był faworytem tego spotkania. Miejscowi od pierwszego gwizdka ruszyli do ataku. Już w 4. minucie na prowadzenie swój zespół wyprowadził Dawid Bocian. Do przerwy świecianie prowadzili aż 9:0. O dziwo mocnym akcentem drugą połowę rozpoczęli goście, którzy szybko zdobyli pierwszego i jak się później okazało ostatniego gola w tym meczu. Gospodarze natomiast w drugiej połowie do swojego dorobku dołożyli jeszcze cztery trafienia.